Camera: oggi question time con Bonafede, D'Incà e Costa

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Si svolgerà oggi, mercoledì 12 febbraio alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Si legge in una nota della Camera. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, risponderà a una interrogazione – rivolta al ministro degli Affari esteri – sulle iniziative volte all’immediato rilascio e alla tutela dei diritti umani dello studente Patrick George Zaki, attualmente in stato di fermo in Egitto (Migliore – IV).

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a ovviare alla carenza di personale, in primo luogo di ruolo amministrativo, presso il tribunale di Roma (Molinari – Lega); sui tempi di presentazione alle Camere del disegno di legge di riforma del processo penale e, in tale ambito, iniziative volte a garantire il rispetto della presunzione di non colpevolezza (Gelmini – FI); sulle iniziative volte al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità dei magistrati onorari (Lollobrigida – FdI).

Il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, risponderà a interrogazioni sul progetto del nuovo sistema depurativo delle acque dei comuni della sponda bresciana del Lago di Garda (Fornaro – LeU); sulle misure volte a garantire il coordinamento, il monitoraggio e la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del “Piano di bonifica da amianto” per gli edifici pubblici (Deiana – M5S); sulle iniziative volte ad allineare le politiche dell’Italia agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Braga – PD); sulle iniziative volte ad introdurre in ambito europeo una tassa sulle emissioni di anidride carbonica, al fine di finanziare misure a tutela del clima o misure compensative di carattere sociale (Plangger – Misto-Min Ling).