Prescrizione: Renzi, 'no a ddl su Conte bis, è roba da azzeccagarbugli'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Stiamo parlando di una norma proposta più da un azzeccagarbugli che da un governo e che già alcuni autorevoli giuristi hanno definito anticostituzionale. Le cose non si possono fare a capocchia. Ma di che parliamo?". Lo dice Matteo Renzi a Radio Anch'io su Radio 1 sul lodo Conte bis.

"La nostra proposta era la più logica, quella di Lucia Annibali, di rinviare di un anno ma qui si vuole fare una guerra ideologica su niente. Ma io su questo non mollo, questo giochino del ricatto non funziona con me".

Quindi non sosterrà il ddl che recepisce il lodo Conte bis? "No perchè quella norma non va bene, perchè non sta nè in cielo nè in terra, perchè viola almeno tre principi costituzionali. Si chiamino esperti e non i dj per trovare una soluzione. Per fare un compromesso bisogna essere in due, perchè se tu dici 'mangi sta minestra o salta dalla finestra', hanno preso la persona sbagliata. Mi spiace per il Pd, una volta era la casa dei garantisti, ora insegue i grillini".