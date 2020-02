Popolazione: Furlan, 'politica rifletta su crollo natalità ed emigrazione interna'

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Ha ragione il nostro presidente della Repubblica Mattarella, bisogna contrastare il crollo della natalità perché con meno famiglie il nostro paese è molto più debole e fragile". Lo scrive sulla pagina Facebook della Cisl, la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan commentando l’appello del Capo dello Stato.

"Dall’Istat oggi emerge un quadro davvero allarmante che dovrebbe far riflettere tutta la classe politica e dirigente del paese: nel 2019 in Italia sono nati solo 435mila bambini, il dato più basso mai registrato. Siamo il paese in Europa che fa meno figli, con un calo preoccupante delle nascite in particolare nelle regioni del Sud, dove continua l’esodo costante di migliaia di giovani verso altre regioni, come avveniva nei primi anni del novecento", aggiunge.

E il tema da affrontare "con interventi urgenti e straordinari oggi e’ quello della crescita zero del paese, come dimostrano anche i dati negativi di ieri sulla produzione industriale, la scarsita’ di investimenti pubblici e privati, i cantieri fermi, la mancanza di una politica a favore della natalità, della famiglia ed il lavoro delle donne. Di queste cose dovrebbe occuparsi la politica che invece discute e si divide su temi che non sono certo una priorità né per il paese, né per gli italiani”, conclude.