Migranti: Ismu, stranieri in Italia sono 6,3%, il 10,3% popolazione

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Gli stranieri residenti in Italia, inclusi i non residenti, sono 6,3 milioni, il 10,3% della popolazione presente sul territorio nazionale. Sono le stime della Fondazione Ismu, che corregge al rialzo i dati pubblicati oggi dall'Istat sugli stranieri residenti in Italia. L'istituto di statistica ha rilevato che al primo gennaio scorso gli stranieri nel Paese sono 5,38 milioni, l'8,9% della popolazione totale, non contando però gli stranieri non residenti e non iscritti quindi all'anagrafe, che per Ismu sono 966mila.