Foibe: Conte, 'mai sottovalutare rischio nuovi nazionalismi'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "E' importante non dimenticare, non sottovalutare mai il rischio di nuovi nazionalismi, di nuovi odi e divisioni, di nuovi oblii. 'Mai dimenticherò quella notte…, mai dimenticherò quel fumo…mai dimenticherò quelle fiamme…mai dimenticherò quel silenzio' scrisse Elie Wiesel, testimone di crimini indelebili contro l’umanità. Il Giorno del Ricordo serve per sentire quel 'mai dimenticherò' come nostro, come appartenente ad ognuno di noi, alla storia nazionale e alla storia d’Europa". Così il premier Giuseppe Conte, chiudendo il suo intervento nell'Aula del Senato per le celebrazioni del Giorno del Ricordo.