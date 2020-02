Foibe: Conte, 'dolore esuli acuito da cortina silenzio, risanare ferita inferta'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Circa duecentocinquantamila profughi, rientrando in Italia in situazioni drammatiche, sperimentarono nuove indigenze e privazioni, la difficile integrazione nel tessuto nazionale, il mancato risarcimento, ma soprattutto il dolore degli esuli, acuito dalla cortina di silenzio calata su quella tragedia e dal mancato riconoscimento pubblico dell’ingiustizia subita". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato per le celebrazioni del Giorno del Ricordo.

"Oggi siamo qui per risanare la ferita inferta a quelle genti e ai loro discendenti, per chiedere ancora una volta scusa per l’oblio che ha 'inghiottito' per decenni questa sciagura nazionale, alla quale i contemporanei - per superficialità o per calcolo, come ha affermato il Presidente Mattarella - non hanno dato rilievo. Oggi siamo qui per ricordare e per riannodare il filo di una memoria spezzata, ma soprattutto per conservarla e trasmetterla alle nuove generazioni - ha rimarcato il presidente del Consiglio -. Non si può infatti costruire una memoria condivisa e collettiva del passato senza il contributo delle diverse componenti della società".