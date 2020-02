Germania, AKK rinuncia a guida Cdu: "Ci pensavo da tempo"

Berlino, 10 dic. (Adnkronos/Dpa) - L'attuale leader dei cristiani democratici tedeschi, Annegret Kramp-Karrenbauer, non sarà la prossima candidata del partito all'incarico da cancelliere. A dare l'annuncio oggi un portavoce del partito spiegando che Kramp Karrenbauer ha anche detto che lascerà la guida della Cdu.

"Questa decisione la stavo maturando e stava crescendo dentro di me da tempo", ha commentato poi la stessa Kramp-Karrenbauer, in una conferenza stampa a Berlino, come se non fosse dunque collegata al caos della settimana scorsa in Turingia, dove il candidato dei liberali Thomas Kemmerich era stato eletto con i voti della Cdu e dell'estrema destra dell'Afd prima di essere costretto alle dimissioni. Una mossa che Angela Merkel ha definito "imperdonabile".

Da quando la 57enne esponente della Cdu è stata eletta leader nel 2018, più volte a seguito di diversi scandali e controversie era stata messa in dubbio la sua scelta come candidata nelle elezioni del 2021, le prime senza Angela Merkel.

Angela Markel dal canto suo ha chiesto a Annegret Kramp-Karrenbauer di rimanere nel governo come ministro della Difesa, hanno riferito fonti della Cdu precisando che la cancelliera tedesca l'ha anche ringraziata per il lavoro realizzato.