Università: al via la 'Welcome week' a Palermo, settimana di orientamento

Palermo, 10 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via oggi e prosegue fino a venerdì 14 febbraio la “Welcome Week”, la settimana di orientamento in cui UniPa apre le sue porte agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado, alle loro famiglie e agli insegnanti, per presentare l'offerta formativa e i numerosi servizi messi a disposizione dall'Ateneo per favorire la scelta del percorso universitario. Alle diverse attività che si svolgono nel corso della settimana partecipano in totale circa 20mila studenti da oltre 100 scuole di tutto il territorio siciliano.

“L’obiettivo di questa settimana a porte aperte – commenta il Rettore, Fabrizio Micari – è di avvicinare quanto più possibile gli studenti delle scuole superiori alla realtà universitaria, mostrandogli la vita nel nostro campus, illustrando la nostra offerta formativa, le novità dei corsi, le numerose opportunità, presentando l'efficienza ed il potenziamento dei servizi ed il nostro tradizionale spirito di accoglienza. La Welcome Week – continua – non è solo l’evento di orientamento dell’Ateneo, ma soprattutto l’occasione di conoscere che cosa è UniPa. Questa importante manifestazione cresce nel tempo per numeri e per l'ampia partecipazione di ragazze e ragazzi che vedono fin da subito come per il nostro Ateneo sia fondamentale la centralità degli studenti, a cui offriamo gli strumenti più utili per fare una scelta consapevole del proprio percorso di studio e poter guardare ad un futuro che premi il loro merito e le loro aspettative”.

La Welcome Week, che prevede conferenze di presentazione dei corsi di laurea dell'Offerta Formativa dell’Anno Accademico 2020/2021, simulazioni e workshop relativi ai test di accesso, incontri con i consulenti di orientamento e colloqui con docenti universitari e i tutor accademici, stand informativi e altre iniziative, continua nell’Edificio 19 del Campus di Viale delle Scienze tutti i giorni fino a venerdì 14 febbraio con orario 9.00-14.00.