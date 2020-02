Prescrizione: Pedica (Pd), 'Renzi come Morgan e Bugo si ritira mentre in gara'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Renzi come Morgan e Bugo, si ritira mentre sta in gara. Il leader di Italia viva continua a minacciare il governo sulla prescrizione e rispolvera la famosa frase 'che fai mi cacci?' di Fini contro Berlusconi. Qualcuno gli ricordi che è stato lui per primo a volere questo esecutivo e che dopo c'è solo il voto". Lo afferma Stefano Pedica del Pd.

"Renzi -aggiunge- dimostri di essere responsabile. Non prenda esempio da Morgan, che cambia il testo della canzone in gara, e da Bugo che scappa. Il governo non è Sanremo e a furia di tirare troppo la corda prima o poi si spezza e si torna a casa".