Pd: Guerini, 'ha ragione Zingaretti su unità, da Br contributo decisivo'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Condivido la valutazione di Zingaretti che il risultato dell’Emilia e anche i sondaggi positivi sono da attribuirsi in maniera significativa all’unità del Pd. È un valore riconosciuto dagli elettori. E noi, pur da posizioni di minoranza nel partito, abbiamo contribuito a questo clima unitario in maniera decisiva". Così Lorenzo Guerini, interpellato telefonicamente dall'Adnkronos, commenta la relazione del segretario Nicola Zingaretti in direzione.