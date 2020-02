Prescrizione: Ascani a Iv, 'o si accetta compromesso o cade governo'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Delle due l’una: o si fa cadere il governo sulla prescrizione (lasciando in vigore la riforma Bonafede/Salvini), o si accetta un compromesso. Sostenere che non ci siano stati passi avanti è inutile oltre che falso. A meno che l’obiettivo non sia, appunto, far cadere il governo". Lo scrive su twitter Anna Ascani del Pd.