Prescrizione: Conte, 'giustizialista o garantista? No contrapposizioni manichee'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Non chiedetemi se sono garantista o se sono giustizialista. Queste contrapposizioni manichee vanno bene per i titoli dei giornali. Già come avvocato e come professore di diritto, queste visioni semplificatrici affidate alle ideologie degli 'ismi' non mi sono mai piaciute. Anche adesso che sono Presidente del Consiglio continuo a pensarla allo stesso modo. Ai cittadini non interessano le formule astratte, gli schieramenti pregiudiziali. Ai cittadini interessa che il 'sistema giustizia” offra un servizio efficiente, adeguato, giusto". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un lungo post su Facebook in cui torna sulla riforma del penale e della prescrizione che ieri ha visto spaccarsi la maggioranza: da un lato M5S, Pd e Leu, dall'altra Iv.

"Stiamo lavorando per accelerarne i tempi - sottolinea il presidente del Consiglio - Lo abbiamo già fatto presentando in Parlamento un disegno riformatore della giustizia civile. E anche sulla giustizia penale siamo impegnati in un complessivo disegno riformatore. Questo è sempre stato e continuerà a essere il mio obiettivo, ribadito ieri sera al vertice con le forze di maggioranza. Un obiettivo che rilancerò anche nell’ambito dei tavoli di lavoro per l’Agenda 2023 che partiranno la prossima settimana".