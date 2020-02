Commercio: Unc, caporetto per piccoli negozi, in 3 anni vendite -2,6%

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Una Caporetto per i piccoli negozi. Se nel 2019 le vendite complessive salgono, anche se del solito insufficiente zero virgola, i piccoli negozi sono ancora nel tunnel della crisi e registrano per il terzo anno consecutivo un riduzione delle vendite, -0,7% nel 2019". Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori commentando i dati sulle vendite al dettaglio.

"Il fatto che le famiglie siano ancora in difficoltà, fa si che siano a caccia continua di offerte promozionali, alla ricerca del prezzo più basso, e questo penalizza i piccoli esercizi rispetto alla grande distribuzione e ai discount. Se confrontano le vendite medie del 2019 con quelle del 2016, le imprese operanti su piccole superfici registrano in 3 anni un calo delle vendite totali del 2,6%. Rispetto, poi, ai valori pre-crisi del 2007, il crollo è addirittura del 15,1%. Bene, invece, per la grande distribuzione, le cui vendite salgono del 4,3% sul 2016 e del 7,9% sul 2007", conclude Dona.