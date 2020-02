Commercio: Codacons, 'vendite online +18,4%, si conferma crisi piccoli negozi'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il 2019 si conferma l’anno dell’e-commerce, con le vendite online che, su base annua, volano al +18,4% rispetto al 2018". Lo afferma il Codacons, commentando i dati definitivi diffusi oggi dall’Istat.

"Il contenimento dei prezzi al dettaglio con l’inflazione rimasta a livelli bassi per tutto il 2019 ha dato un evidente impulso alle vendite che sono cresciute mediamente del +0,8% - spiega il presidente dell'associazione dei consumatori, Carlo Rienzi - La parte del leone spetta però al commercio online, che solo nel mese di dicembre ha registrato una impennata delle vendite del +38,3%, confermando i cambiamenti nelle abitudini degli italiani che, anche per i regali di Natale, fanno sempre più ricorso al web".

I dati Istat, aggiunge Rienzi, "smentiscono quelle associazioni che hanno negato l’importanza delle vendite online e di eventi come il 'Black Friday', e dimostrano come l’e-commerce abbia profondamente modificato le abitudini di acquisto delle famiglie – prosegue Rienzi – A farne le spese sono tuttavia i piccoli negozi, che anche nel 2019 si confermano in grave difficoltà: per gli esercizi di piccole dimensioni le vendite lo scorso anno sono calate del -0,7%, con punte del -1,3% per i negozi fino a cinque addetti".