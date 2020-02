Foibe: domenica Mattarella a concerto Cappella Paolina per 'Giorno Ricordo'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - In occasione del 'Giorno del Ricordo' dedicato alla memoria delle vittime delle Foibe, domenica prossima, 9 febbraio, si terrà un concerto nella Cappella Paolina del Quirinale alle 11.50, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quest'anno la cerimonia ufficiale si terrà invece il giorno dopo, lunedì 10, alle 16, al Senato, presenti i presidenti dei due rami del Parlamento, Elisabetta Casellati e Roberto Fico.

Lo scorso anno invece il 'Giorno del Ricordo' fu celebrato al Quirinale e per Mattarella rappresentò l'occasione per denunciare l'"ingiustificabile cortina di silenzio" che, "per una serie di coincidenti circostanze, interne ed esterne, cadde sugli orrori commessi contro gli italiani istriani, dalmati e fiumani". Una vicenda, aggiunse il Capo dello Stato, che non fu "-come qualche storico negazionista o riduzionista ha provato a insinuare- una ritorsione contro i torti del fascismo".