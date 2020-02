Pd: domani Direzione, per presidenza ipotesi amministratrice

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Nicola Zingaretti riunirà domani la Direzione Pd. Ci sarà, o almeno viene dato tra i presenti, anche Stefano Bonaccini, reduce dalla vittoria in Emilia Romagna. E parte proprio da quel successo l'analisi che farà il segretario. Sul Pd, sulle prossime sfide alle regionali, sul governo e sull'azione dell'esecutivo sui cui dem spingono perchè ci sia un'accelerazione. "Si passa dalle parole ai fatti o il governo si indebolisce", ha rimarcato stamattina Zingaretti in radio.

"Una grande alleanza che vuole salvare il Paese non si arena nella polemica quotidiana... fermare le destre non significa spaventare le persone di Salvini, vuol dire dimostrare che si può fare molto meglio di quando lui governa", ha sollecitato il segretario dem che ha ribadito come Giuseppe Conte sia "un punto di riferimento per i progressisti" mentre non condivide la scelta dei 5 Stelle di scendere in piazza sui vitalizi: "Un errore". E sul dossier Autostrade puntualizza: sulla revoca delle concessioni autostradali non si può decidere "per fideismo politico, ma sulla base delle verifiche", accertando "se sono stati rispettati i patti o no. Non capisco perché è tutto così difficile in Italia".

Ma oltre ai temi di governo, la questione delle prossime regionali e le eventuali alleanze, saranno affrontati anche temi organizzativi interni. Intanto la convocazione della assemblea nazionale a breve. In quella sede dovrebbe essere eletto il nuovo presidente dopo la nomina di Paolo Gentiloni a commissario Ue. L'unica cosa certa è che sarà una donna. Si era parlato di Roberta Pinotti e poi di Debora Serracchiani. Era uscita anche l'ipotesi della personalità esterna come la scrittrice Chiara Gamberale. E nelle ultime ore, a quanto si apprende, circola invece un'altra ipotesi: quella di una amministratrice alla presidenza del Pd. Del resto, più volte lo stesso Zingaretti ha spiegato di voler valorizzare il ruolo degli amministratori dem.