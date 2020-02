Prescrizione: Grasso, 'Iv non cerca soluzioni ma visibilità'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Se ancor prima e in attesa di sedersi al tavolo per trovare soluzioni si dichiara per far ribaltare il tavolo, come ha fatto Italia Viva, diventa evidente che l’obiettivo non è cercare una mediazione ma solo un po’ di visibilità. Strategia miope, che non aiuta la maggioranza”. Lo dichiara il senatore Pietro Grasso (Leu) in una nota.