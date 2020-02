Vitalizi: Taverna, 'errore? perché Zingaretti non in piazza con noi?'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Chiedo io a Zingaretti perchè non sono anche loro in piazza con noi contro questa delibera e per una nuova agenda?". Lo dice Paola Taverna dei 5 Stelle a Zapping rispetto alle affermazioni di Nicola Zingaretti secondo cui la manifestazione sui vitalizi sarebbe in 'errore'.