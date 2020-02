Vitalizi: Taverna, 'piazza sollecitata da cittadini, basta privilegi scandalosi'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Siamo stati sollecitati dai cittadini a far sentire la loro voce e quindi abbiamo convocato la piazza. E' una battaglia importante, etica e morale, ma sembra non voglia essere presa in considerazione da un organo interno del Parlamento e che si vuole riconoscere un privilegio scandaloso. Qui stiamo parlando non di qualche euro, ma di parlamentari che stanno rivendicando di vedersi riconosciuto un vitalizio che a volte sfiora i 10mila euro al mese". Lo dice Paola Taverna dei 5 Stelle a Zapping.