Enel: a fine 2019 indebitamento netto a 45,2 mld (+10%)

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - L’indebitamento finanziario netto a fine 2019 di Enel è pari a 45,2 miliardi di euro, in aumento del 10,0% rispetto ai 41,1 miliardi di euro rilevati a fine dicembre 2018. Lo rende noto l'Enel che oggi ha presentato i risultati preliminari del 2019. Questo incremento, spiega il gruppo guidato da Francesco Starace, "è riconducibile principalmente al fabbisogno generato dagli investimenti del periodo, alla prima applicazione del principio contabile Ifrs16, all’acquisizione di alcune società dalla joint venture Egpna Rep, all’andamento sfavorevole dei tassi di cambio e al pagamento di dividendi".

Il maggiore indebitamento, sottolinea l'Enel, è stato in parte compensato dai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, nonché dalla cessione di talune società di Enel Green Power negli Stati Uniti e in Brasile e della Generazione Termoelettrica in Italia ed in Russia (centrale di Reftinskaya).