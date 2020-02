Saipem: nuovi contratti offshore per oltre 500 mln dollari (2)

(Adnkronos) - Altri contratti minori aggiudicati riguardano il decommissioning di infrastrutture esistenti sul campo Thistle nel Mare del Nord che sarà eseguito dalla Saipem 7000 e due contratti di trasporto e installazione offshore in Medio Oriente e nel Golfo del Messico.

Queste nuove aggiudicazioni, sottolinea Francesco Racheli, Chief Operating Officer della Divisione Offshore E&C di Saipem, "confermano la natura diversificata della nostra presenza in mercati chiave e contribuiscono a consolidare una relazione storica con i nostri clienti i quali sanno di potersi costantemente affidare al nostro supporto per perseguire i loro target di sicurezza, efficienza e affidabilità. Un buon inizio dell’anno per la divisione E&C Offshore ed una conferma del posizionamento strategico della società in Medio Oriente e Africa occidentale".