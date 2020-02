Infrastrutture: Conte su Brennero, 'divieti Austria contro norme Ue'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "L’Italia è fortemente impegnata nella promozione delle modalità di trasporto alternativo e per ridurre l’impatto ambientale, investendo notevoli risorse finanziarie per il rinnovo del parco veicolare, per il sostegno al trasporto combinato e per la costruzione delle infrastrutture necessarie, tra cui il tunnel di base del Brennero". Lo ha puntualizzato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato.

"Da parte italiana - ha spiegato il presidente del Consiglio rispondendo a un'interrogazione urgente sul tema - sono aperti canali di dialogo e viene assicurata collaborazione alla Commissione europea, sia con interventi a livello politico che con varie riunioni a livello tecnico, con la partecipazione anche di Germania e Austria, per verificare margini di intesa che consentano misure utili a intervenire sull’impatto ambientale in alternativa ai provvedimenti interdittivi dell’Austria".