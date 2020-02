Virus Cina: in aeroporto Bergamo controlli febbre su passeggeri internazionali

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - Anche all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, come per Malpensa ieri pomeriggio, è stato predisposto il controllo della febbre per tutti i passeggeri in arrivo con voli internazionali. Lo fa sapere la Sacbo, la società di gestione dell'aeroporto.

"La Sanità Aerea, sulle base delle indicazioni ricevute dalla Protezione Civile, ha predisposto la procedura per il controllo dei valori termici dei passeggeri in arrivo con voli internazionali". Il controllo "viene svolto da personale medico e paramedico secondo le linee guida fornite", spiega una nota.