Elezioni: La Russa a Conte, 'Gualtieri si può candidare ma suo capo gabinetto no'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Lei sa, presidente, che la legge vieta al capo di Gabinetto del ministro Gualtieri di candidarsi e non a lui?". Così il senatore di Fdi Ignazio La Russa, tra gli applausi dei colleghi, ha replicato al premier Giuseppe Conte nel corso del question time a Palazzo Madama, chiedendo lumi sulla candidatura del responsabile del Mef alle elezioni suppletive per il Collegio Roma 1 della Camera dei deputati. La Russa ha rimarcato con forza l'opportunità di un passo indietro di Gualtieri, considerando anche, ha sottolineato in più riprese, la partita nomine che attende l'esecutivo e che vede il ministro dell'Economia impegnato in prima linea.