Ricerca: Conte, 'tra obiettivi governo piano pluriennale per 2mila studiosi' (2)

(Adnkronos) - Nel suo intervento Conte ha ricordato anche il piano straordinario, nel milleproroghe, per l’assunzione di 1.600 ricercatori e per la progressione di circa 1000 aspiranti al ruolo di professori di II fascia: "un atto concreto, con un investimento importante, pari ad oltre 100 milioni di euro - ha rivendicato il presidente del Consiglio - che costituisce una opportunità immediata per le aspettative dei nostri migliori giovani, ai quali viene offerta, finalmente, una seria alternativa per continuare ad investire nella loro crescita professionale nel nostro Paese".

"Ovviamente, questo intervento - ha tuttavia riconosciuto Conte - che pure ritengo assolutamente strategico, non potrà in alcun modo, e lo dico con altrettanta chiarezza, ritenersi sufficiente se non sarà accompagnato da misure cicliche e strutturali, e cioè in grado di offrire uno stabile affidamento alle prospettive di crescita delle tante, straordinarie persone che popolano le nostre Università ed alimentano la nostra ricerca".