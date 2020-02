Ambiente: Conte, 'governo valuta uso risorse JTF per polo Taranto'**

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Il Governo sta valutando la possibilità di utilizzare risorse provenienti dal Just Transition Fund, in particolare, per il polo di Taranto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo al Senato ad un'interrogazione di Loredana De Petris di Leu sul Green New Deal.

Il premier ha ricordato che "il 14 gennaio 2020 la Commissione" Ue ha pubblicato due documenti: in primo luogo, la Comunicazione sul Sustainable Europe Investment Plan, il piano di investimenti che, nei prossimi dieci anni, dovrebbe mobilitare fino a 1.000 miliardi di euro; in secondo luogo, la proposta di Regolamento per istituire il Just Transition Fund (JTF), dotato di 7,5 miliardi di euro e in grado di mobilitarne fino a 100 miliardi nel periodo 2021-2027, il cui obiettivo è fornire un contributo addizionale al bilancio UE per promuovere la transizione economica e sociale nelle regioni maggiormente dipendenti da energie fossili e da produzioni industriali carbon-intensive".