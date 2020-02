Mafia: condannati tutti gli imputati processo Talea, Addiopizzo 'Importante denunciare' (2)

(Adnkronos) - Ma l'associazione Addiopizzo aggiunge anche che "Va sottolineato che a una sempre più incisiva e costante repressione portata avanti da magistrati e forze dell’ordine, non seguono ancora vigorose politiche sociali e sul lavoro, fondamentali per superare fenomeni criminali e mafiosi. Viviamo, purtroppo, in un contesto dove diritti essenziali come quelli alla casa e al lavoro sono ancora un miraggio per molti, costretti a vivere in condizioni di degrado e povertà che rimangono diffuse".

"Per tutto questo, proseguiamo il nostro impegno quotidiano per le strade di Palermo e in provincia. Con i nostri limiti ma con l’energia e l’entusiasmo di sempre, a fianco di chi si oppone al racket e insieme a chi, a piazza Magione, vive situazioni di disagio economico e sociale, per costruire collettivamente una reale prospettiva di cambiamento", spiega Addiopizzo.