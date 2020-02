Total: nel 2019 utile netto a 11,267 mld (-2%)

Parigi, 6 feb. (Adnkronos) - Total ha chiuso il 2019 con un utile netto pari a 11,267 miliardi di dollari, in calo del 2% rispetto ai 11,446 mld di dollari. L'utile netto adjusted è pari a 11,828 mld di dollari (-13%). Lo rende noto il gruppo petrolifero francese in un comunicato. La produzione di idrocarburi nel 2019 registra una crescita del 9% rispetto al 2018.

Il cda di Total ha proposto all'Assemblea degli azionisti che si svolgerà il prossimo 29 maggio la distribuzione di un saldo sul dividendo di 0,68 euro per azione per l'esercizio 2019 (+6%). Complessivamente e tenuto conto degli acconti già distribuiti il dividendo per l'esercizio 2019 si attesterà a 2,68 euro per azione, in rialzo del 5% rispetto ai 2,56 euro per azione del 2018.