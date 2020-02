Alimenti: Bellanova, 'sicurezza non si tocca, non merce scambio per accordi commerciali'

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "La sicurezza alimentare non si tocca e non è merce di scambio per nessun accordo commerciale. È un diritto inalienabile dei cittadini". Così in una nota la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova intervenendo all’inaugurazione della collettiva 'Italy – the Beauty of Quality' presso lo spazio Ice-Cso del Fruit Logistica, in corso a Berlino. L’Italia, ha aggiunto la ministra, "vuole mercati aperti con regole certe. I dazi non sono lo strumento del futuro delle relazioni mondiali e quando gli Stati Uniti alzano i dazi sui prodotti della Dieta mediterranea non fanno un danno solo ai nostri produttori ma danneggiano i loro consumatori privandoli di un’alimentazione sana e garantita".