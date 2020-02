Pa: al via nuova gara Consip 'data management' (2)

(Adnkronos) - L’iniziativa, del valore bandito di 222 milioni di euro e suddivisa in sei lotti, tre di servizi applicativi e tre di supporto al Program Management Office, intende fornire: supporto tecnologico e metodologico alle amministrazioni che intendono utilizzare nuove tecnologie e moderne piattaforme per l’analisi esplorativa e predittiva dei dati e per offrire servizi innovativi; servizi di Program management per supportare le amministrazioni nel coordinamento e nel monitoraggio dei contratti e degli interventi attivati.

Anche per questa iniziativa, come per le precedenti gare strategiche già pubblicate, si è puntato alla valorizzazione delle specializzazioni territoriali, attraverso un impianto di gara volto ad incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese, anche mediante lotti di piccole dimensioni e requisiti di partecipazione adatti allo specifico mercato.