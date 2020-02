Silver economy: Csc, consumi over 65 in Italia valgono circa 200 mld, il 20% del totale

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - La domanda generata direttamente dagli over 65 in Italia è rilevante: in euro correnti, il valore complessivo della spesa realizzata da questa fascia della popolazione è di circa 200 miliardi di euro, quasi un quinto dell’intero ammontare dei consumi delle famiglie residenti. Si stima che nel 2030 la quota varrà circa il 25% del totale e nel 2050 il 30%. E' quanto emerge da un report del Centro studi di Confindustria sulla silver economy intitolato 'L’economia della terza età: consumi, ricchezza e nuove opportunità per le imprese'.

Gli anziani in salute, rileva il Csc, "rappresentano un segmento di consumatori appetibile per le imprese. Diverse aziende stanno ritarando i propri prodotti, beni o servizi, a misura di anziano. Il punto cruciale, dunque, non è tanto invecchiare, ma invecchiare 'bene'. In Italia, da questo punto di vista la situazione è favorevole: l’indicatore 'speranza di vita a 65 anni' è di 21 anni, mentre secondo quello 'senza limitazioni nelle attività', un sessantacinquenne avrebbe in media davanti a sé 9,9 anni di vita in salute".