Prescrizione: Giachetti, 'per noi stato diritto vale più di poltrone'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Per mesi avete abbaiato alla luna. Ma quando si doveva passare dalle parole ai fatti avete sempre fatto il contrario di quello che dichiaravate. E adesso, che non sapete più che dire né che fare, ve la prendete con chi coerentemente porta avanti una posizione che, prima che la rinnegaste, era anche vostra. Anzi Orlando, era proprio la tua". Lo sottolinea Roberto Giachetti di Iv.

"Capisco che l’orizzonte di un accordo strutturale con i 5 stelle passa anche per questo, capisco che ormai sta filtrando un po’ di venticello giustizialista. Però almeno evitate di spiegarci cosa è giusto fare e cosa no. Per noi costituzione, stato di diritto e civiltà giuridica valgono più di qualunque poltrona o tatticismo”.