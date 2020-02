Foibe: Gasparri, 'no a convegno negazionista Anpi al Senato'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Rappresenterò personalmente alla senatrice Segre, la cui attenzione avevo già richiamato ieri, la vicenda dell’Associazione partigiani di Lecce che, in riferimento alla medaglia d’oro italiana Norma Cossetto, parla incredibilmente di ‘presunte foibe’. Mi spiace dover evidenziare alla senatrice Segre anche un’altra vicenda che riguarda sempre l’Anpi e che vede coinvolto addirittura il Senato, dove domani si terrà un convegno organizzato tramite un gruppo parlamentare dal chiaro obbiettivo negazionista". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Faccio presente -aggiunge- che una legge dello Stato ha istituito per il 10 febbraio il Giorno del ricordo dedicato ai martiri delle foibe e alle vittime dell'esodo. Il negazionismo non è, quindi, ammesso. L'Associazione partigiani, se sarà protagonista di atteggiamenti inaccettabili, violerà la legge oltre che la verità della storia. E’ inutile parlare al Senato di Commissioni contro razzismo e violenze verbali se poi tutto ciò passerà sotto silenzio. Personalmente lo farò presente in Aula, perché sarebbe grave da parte di gruppi parlamentari fare da sponda a tesi intollerabili senza assumersene la responsabilità davanti alla pubblica opinione".

"Il Senato sarà teatro il 10 febbraio dell’iniziativa istituzionale lodevolmente promossa dalla presidente Casellati per la celebrazione ufficiale del Giorno del ricordo. Ma che in un’altra sala istituzionale alcuni giorni prima si tenga una manifestazione dal sapore equivoco -conclude Gasparri- è un'offesa che non può passare sotto traccia".