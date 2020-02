Roma: Marcucci, 'riapertura parziale Barberini dopo 10 mesi record mondiale'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Una metropolitana chiusa per lavori per ben 10 mesi, come quella di Barberini nel pieno centro di Roma, che riapre ma solo in uscita, credo che sia un record mondiale. La sindaca Raggi evidentemente non teme ironie. Questo purtroppo rende la misura di come sia ridotta la Capitale con l'attuale amministrazione". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.