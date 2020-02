Smog: Cattaneo, 'blocco servito a dare multe, aria migliora per meteo'

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Il blocco del traffico di ieri a Milano è servito? I dati confermano che non è servito a migliorare la qualità dell’aria, ma solo a dare qualche centinaio di multe ai cittadini”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, commentando i dati sulla qualità dell’aria. "La situazione della qualità dell’aria - ha spiegato l'assessore - è migliorata in tutta la Lombardia, grazie alle condizioni meteo-climatiche".

La media delle concentrazioni di Pm10 in provincia di Milano nella giornata di sabato, è la spiegazione di Cattaneo, era pari a 78,6 (a Milano città di poco superiore a 80) e ieri è scesa a 45. "Merito del blocco del traffico? No, perché una situazione analoga si è registrata anche nei capoluoghi in cui non c’è stato il blocco della circolazione. Ad esempio a Bergamo la media era pari a 77,5 sabato, ed è scesa a 44,7 nella giornata di ieri; a Lodi sabato era a 71,7 e ieri 39,7. E vale anche se allarghiamo l’orizzonte spaziale a tutti i capoluoghi della Lombardia, in cui le concertazioni del Pm10 sono diminuite per effetto di condizioni meteo favorevoli, che hanno riguardato l’intera regione".

Secondo l'assessore, "c’è stato un rimescolamento delle masse d’aria che ha permesso la dispersione degli inquinanti. In Regione Lombardia continuiamo a ritenere che servono le misure strutturali che da tempo abbiamo attivato; provvedimenti stabili che producono risultati nel tempo, come quelli che continuiamo ad applicare, come ad esempio le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti".