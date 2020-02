Prescrizione: Castaldo, 'Renzi decida se giocare solo o per bene italiani'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Quando era Presidente del Consiglio, Matteo Renzi sosteneva, in merito al caso Eternit, che non è possibile che le regole (sulla prescrizione) facciano saltare la domanda di giustizia e che non ci deve essere l’incubo della prescrizione. Ora, o Renzi vuole solo sparare qualche minaccia oppure avanzi qualche controproposta per snellire i processi e renderli più veloci: lavoriamo insieme”. Lo scrive su Fb il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, esponente del M5S.

"Noi vogliamo una giustizia seria, snella e veloce - rimarca -: una giustizia dove chi è autore di un reato, talvolta anche molto grave, non riesca a sfuggire alla condanna nascondendosi dietro all’appiglio formale della prescrizione”.

“L’Italia è uno Stato di diritto, e gli italiani meritano una giustizia con la G maiuscola. Se Renzi vuole lavorare per il bene degli italiani lo aspettiamo a braccia aperte; se invece vuole solo giocare a chi la spara più grossa, mi dispiace, ma temo dovrà giocare da solo”, conclude Castaldo.