Prescrizione: Rossomando (Pd), 'Conte trovi sintesi'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Alle autorevoli critiche sulla prescrizione è seguito uno sbandieramento dentro la maggioranza. Il Pd continua in solitaria a cercare soluzioni utili per cittadini e imprese. Credo sia il momento che il Presidente Conte trovi la sintesi, le proposte di merito non mancano". Lo scrive su twitter la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando.