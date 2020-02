Prescrizione: Renzi, 'non credo governo cascherà e non lo voglio'**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Sulla prescrizione "non credo cascherà e non voglio che il governo cada, dico che una forza politica che non ha la maggioranza in Parlamento non detta legge contro tutti gli altri. Su questo tema Bonafede deve trovare una soluzione". Così il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite de 'L'aria che tira' su La7.