Mafia: Di Natteo (Csm), 'Non mi sono mai occupato dei primi due processi Borsellino'

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) - "Non mi sono mai occupato dei primi processi per la strage di via D'Amelio. Sono arrivato a Caltanissetta nel novembre del 1994. E non mi occupavo delle indagini su via D'Amelio. Lo feci solo due anni e 4 mesi dopo dall'arresto di Vincenzo Scarantino. Non mi sono mai occupato del cosiddetto Borsellino 1 e neanche del bis, che seguii solo in dibattimento. Ho seguito tutto l'iter del Borsellino-ter". Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Di Matteo, proseguendo la sua deposizione al processo sul depistaggio alle indagini sulla strage di via D'Amelio. "Il primo incarico mi fu dato ufficiosamente. Mi chiamò l'allora capo della procura Giovanni Tinebra dicendomi che sarebbe stato opportuno che sentisse un magistrato che non si era occupato di questi fatti, leggendo i verbali di Scarantino, che al quarto o quinto verbale, aveva aggiunto i nomi di alcuni collaboratori che non avevano mai parlato di questi fatti".

E ribadisce: "Non mi sono mai occupato del processo Borsellino uno, una sola volta che si sapeva che l'udienza sarebbe stata rinviata, così come non mi sono mai occupato del Borsellino bis, nelle indagini preliminari. Io inizio a occuparmene dopo il giudizio e lo seguii per tutto il dibattimento, mentre l'uico dei processi celebrati che io seguii dall'inizio delle indagini è il Borsellino ter".