Mafia: Di Matteo (Csm), 'furto agenda rossa Borsellino inizio possibile depistaggio'**

Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) - "Io non ho mi partecipato a una riunione, a un incontro tra colleghi in cui si facesse riferimento sulle indagini, di cui sapevo solo dalle cronache dei giornali, fino al novembre 1994. Siamo a due anni e sei mesi dalla strage di via D'Amelio, quello che io considero l'inizio di un possibile depistaggio con il furto del'agenda rossa". Lo ha detto il consigliere del Csm Antonino Di Matteo deponendo al processo sull depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio. "Due anni e 4 mesi dopo l'arresto di Scarantino che come sapete è venuto dopo altre indagini, mi è stato detto di occuparmi anche delle stragi. In particolare di quella di via d'Amelio".