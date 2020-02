Giustizia: Corte appello Palermo, 'Magistratura investita da tempesta senza precedenti'**

Palermo, 1 feb. (Adnkronos) - "Lentamente e con fatica, tra diverse contraddizioni ma al tempo stesso con determinazione, la Magistratura italiana, anche in nome della sua storia gloriosa che l'ha vista sempre impegnata per la tutela dei diritti e per il controllo di legalità, si sta prodigando per uscire dalla tempesta che l'ha investita e che ha riproposto con durezza l'esistenza e l'attualità della questione morale dalla quale per tanto tempo aveva creduto di essere immune, forse per un’aristocratica presunzione o forse anche perché un diffuso sentire ha ritenuto la Magistratura destinataria del compito di realizzare la pulizia morale della società". Sono le parole di Matteo Frasca, Presidente della Corte d'appello di Palermo. "Una tempesta senza precedenti che ha posto in discussione il ruolo e la credibilità dello stesso organo di governo autonomo della Magistratura che però, con alto senso istituzionale e nutrendosi del pluralismo ideale che alimenta la crescita della democrazia, sta mostrando di impegnarsi per superare il difficilissimo momento che attraversa", ha aggiunto.