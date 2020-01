Autostrade: Renzi, 'follia chiedere revoca impossibile'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Non si deve inseguire la follia di chiedere una revoca impossibile su Autostrade. Certo che devono pagare, ma seguendo le leggi e devono pagare, ma non puoi immaginare, in nome dell'ideologia populista, di dire faccio una revoca delle concessioni che non sta né in cielo né in terra da un punto di vista giuridico. Quindi si trovino le soluzioni giuridiche opportune". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital.