E.Romagna: Berlusconi, 'per centrodestra comunque risultato importante'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Un sincero ringraziamento va anche a tutti coloro che si sono dedicati alla difficile battaglia elettorale in Emilia Romagna, dove il centro-destra ha ottenuto un risultato comunque importante, in una tradizionale roccaforte rossa. Il risultato in Forza Italia in quella regione è stato condizionato dalla forte polarizzazione del voto politico intorno alle forze più grandi. Insieme ai nostri responsabili dell’Emilia Romagna valuteremo i provvedimenti necessari per rilanciare la presenza azzurra in quei territori e superare le attuali difficoltà". Lo dice in una nota Silvio Berlusconi.