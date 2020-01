M5S: Buffagni, 'sbagliato chiudersi nei palazzi, poltrone sono un male'**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Stiamo sbagliando perché ci siamo chiusi nei palazzi, perché quelle poltrone sono un male da cui dobbiamo avere sempre la forza di staccarci, metterci in discussione". Lo scrive Stefano Buffagni dei 5 Stelle su Fb.

"Gli italiani vogliono gente vera, che si interessa dei loro problemi, che li ascolta ed insieme inizia il percorso per risolverli... Noi troppo spesso siamo stati 'persone virtuali', non comprendendo appieno l’onore che ci è stato dato di essere portavoce dei cittadini. Se permettiamo di proliferare solo alle 'persone virtuali' che rincorrono qualche like online dimenticandoci del mondo reale, delle persone vere, della comunità di cui siamo parte, le persone lo capiscono e ne sono deluse... Ed è questo che non possiamo più permettere perché non è serio e rispettoso...".

"Si torna nelle strade e nelle piazze sin da ora, senza paura e con la voglia di cambiare in meglio il nostro Paese. Lo devo, lo dobbiamo, ai cittadini italiani, lo dobbiamo a chi ha sempre riposto in noi grande fiducia anche quando tutto sembrava crollare, lo dobbiamo soprattutto ai nostri figli da cui abbiamo ricevuto in prestito questo pianeta".