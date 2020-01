E.Romagna: Prodi, 'non pensavo una vittoria così, Salvini ha esagerato'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - In Emilia Romagna "pensavo vincesse il centrosinistra, ma non in questa misura. L’avevo previsto perché c’era un’atmosfera. E poi, voglio dire: Salvini ha esagerato. E in Emilia non si esagera". Lo ha affermato Romano Prodi, in un'intervista trasmessa su 'Quarta Repubblica' in onda stasera su Retequattro.

"Questa -ha aggiunto il professore- è una terra di gente che ragiona. E se lui avesse fatto una campagna diversa, avrebbe anche potuto vincere. Quanta gente ho sentito dire: 'Quest’uomo, se fa le cose che dice, è pericoloso'. Sulla citofonata, che è solo un episodio, quanta gente ho sentito dire: 'Ma cosa sta succedendo? Ma è mai possibile che tu suoni dicendo: Tu sei uno spacciatore?'. La gente dice: 'Se quello va a comandare, cosa succede?' Questa è l’Emilia-Romagna".