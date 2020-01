Quirinale: Prodi, 'anche se volessi non sarei eletto'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Faccio una vita tranquilla. Vado in chiesa, perché ci sono sempre andato. Ma non ho ambizioni. E poi so abbastanza di politica per capire che, se anche volessi, non ci arriverei". Lo dice Romano Prodi, in un'intervista trasmessa a 'Quarta repubblica', condotta da Nicola Porro e in onda stasera su Retequattro, a proposito di una sua eventuale elezione alla Presidenza della Repubblica.