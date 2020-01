M5S: Castelli, 'terza via esiste, noi oltre consenso e contro lobby e potentati' (2)

(Adnkronos) - "'La terza via' è quella che si prende ogni giorno la responsabilità di andare oltre il consenso pur di lottare contro potentati e grandi lobby - rivendica l'esponente M5S - Siamo noi. Quelli che da 10 anni percorrono una strada e che ora sono pronti per tracciarne una nuova, senza dimenticare che l’impossibile non esiste. Dopo il taglio dei parlamentari, altra nostra battaglia storica, tutto verrà rimesso in discussione. A partire da questo falso bipolarismo, tutto italiano, dove le realtà più diverse si mettono assieme solo per vincere. Noi compensiamo tutto questo. La nuova legge elettorale, basata sul metodo proporzionale, ancora una volta dimostrerà che 'la terza via' continuerà ad essere la giusta compensazione di ciò che la politica non è più capace di fare".