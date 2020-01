Palermo: Comune rendiconta 102% spesa Pon Metro in 2019, Orlando 'gare più veloci e snelle' (2)

(Adnkronos) - Un buon risultato, quello raggiunto, che però non soddisfa a pieno il sindaco Leoluca Orlando che chiede procedure di gara "più veloci e meno farraginose". "Questi risultati sono certamente soddisfacenti e confermano il buon lavoro fatto dagli uffici comunali che stanno seguendo il Pon - afferma il primo cittadino - ma se le procedure di gara fossero più snelle e veloci i risultati sarebbero ancora più importanti. Vi sono gare che procedono a rilento, altre le cui commissioni di gara non si riuniscono da mesi, altre ancora per le quali le commissioni non sono state nemmeno formate per mancanza di componenti. Anche per questo ho chiesto di avere un resoconto progetto per progetto, partendo proprio da quelli il cui avvio sta tardando, in modo da poter individuare le cause e poter intervenire".

"Il Pon Metro, come anche il Patto per il Sud, e ora anche l'Agenda Urbana - conclude Orlando - rappresentano risorse finanziarie straordinarie per risolvere tanti problemi e dare nuovi servizi alla città e non possiamo certo rischiare che lo sforzo della progettazione venga vanificato da norme e procedure troppo burocratiche che appaiono lontane dalla realtà degli enti locali".