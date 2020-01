Governo: Conte, 'ora ampio fronte alternativo a destra'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "La prospettiva di governo è di più ampio respiro: noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre. Mi auguro che si possa rafforzare sempre più un ampio fronte - poi potete chiamarlo come volete, 'progressista', 'riformista', 'alternativo alle destre'- dove possano trovare posto tutte le forze, pur con diverse sensibilità, che vogliono condurre una politica alternativa alle destre. Io sono un costruttore per definizione e mi auguro che questo progetto politico possa rafforzarsi sempre più andando avanti nel tempo, anche in virtù di un maggiore affiatamento tra le forze di governo". Così il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.