Regionali: Conte, 'Salvini grande sconfitto, referendum su di lui'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "C'è chi ha voluto fare di questo voto un referendum pro o contro il governo" e "proprio per questo comportamento che io giudico improprio, mi riferisco in particolare a Matteo Salvini, per me esce grande sconfitto da questo appuntamento elettorale. In realtà, le comunità locali hanno inteso questo come un referendum su di lui, quindi ne esce sconfitto". Così il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.